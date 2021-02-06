Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:44 (обновлено 06.02.2021 09:56)

Мужчину задержали на "Алма-Атинской" после угроз покончить с собой

происшествия город

Фото: телеграм-канал "Депатранс. Оперативно"

Мужчину задержали на станции метро "Алма-Атинская" в Москве. Он угрожал покончить с собой, как сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 7:35 временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". У касс, сразу за турникетами мужчина угрожает покончить с собой", – объявили ранее в ведомстве.

На месте работают сотрудники полиции и бригада психологической помощи.

В пресс-службе Главного управления МВД России подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент, как передает "Интерфакс", с мужчиной работают медики.

Пассажиров столичной подземки попросили временно пользоваться другим входом на станцию.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы объявили об ограничениях движения у станции метро "Некрасовка". Проезд будет частично недоступен на пересечениях улицы Рождественская с улицами Покровская, Сочинская и Липчанского до 20 декабря 2021 года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать