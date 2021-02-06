Мужчину задержали на "Алма-Атинской" после угроз покончить с собой

Фото: телеграм-канал "Депатранс. Оперативно"

Мужчину задержали на станции метро "Алма-Атинская" в Москве. Он угрожал покончить с собой, как сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 7:35 временно закрыт вестибюль 2 станции "Алма-Атинская". У касс, сразу за турникетами мужчина угрожает покончить с собой", – объявили ранее в ведомстве.

На месте работают сотрудники полиции и бригада психологической помощи.

В пресс-службе Главного управления МВД России подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент, как передает "Интерфакс", с мужчиной работают медики.

Пассажиров столичной подземки попросили временно пользоваться другим входом на станцию.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы объявили об ограничениях движения у станции метро "Некрасовка". Проезд будет частично недоступен на пересечениях улицы Рождественская с улицами Покровская, Сочинская и Липчанского до 20 декабря 2021 года.

