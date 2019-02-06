Следствие проверит информацию об оглохшей после операции столичной певице

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Следователи проверят информацию СМИ о том, что столичная певица Елена Демидова частично потеряла слух после пластической операции на лице, проведенной в частной клинике на Новом Арбате. Об этом сообщает московский главк СК.

История произошла еще летом 2017 года, однако подробности о телесных повреждениях, стоивших женщине слуха, стали известны только 6 февраля. Во время процедуры хирург проколол пациентке слюнные железы и подъязычный нерв.

Сотрудники СК организовали проверку, в рамках которой проведут комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.