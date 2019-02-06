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10:22

Более 160 тысяч человек эвакуировали в Москве из-за анонимных "минирований"

происшествия

10:22

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Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Более 500 анонимных сообщений о "минированиях" в Москве поступило в полицию, было эвакуировано 165 тысяч человек, передает "Интерфакс".

Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них провели эвакуацию. Сообщения поступали с различных электронных почт и звонков по IP-телефонии.

Ни в одном случае угроза не подтвердилась. Больше всего сообщений оказалось о "минировании" образовательных учреждений, заведений быстрого питания и торговых центров.

Вечером сообщалось о поступлении в Москве почти 300 звонков с угрозами минирования. Волна звонков началась утром 5 февраля, а последний звонок поступил примерно в 18:30. Они поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины.

Это не первая подобная волна сообщений о "минировании". Она также прокатилась по стране в январе, затронув регионы от Дальнего Востока до Центральной России. Эвакуировали тысячи людей, все сообщения оказались ложными.

Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались в сентябре 2017 года. По сведениям ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России, в Москве ущерб от "минирований" достиг 150 миллионов рублей. Всего были эвакуированы почти 2 миллиона человек. Ни одна угроза не подтвердилась.

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происшествия

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