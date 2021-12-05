В Подмосковье начали проверку после травмирования ребенка при взрыве петарды – СМИ

13:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В подмосковном Одинцове семилетняя девочка попала в больницу с множественными ранами и открытыми переломами пальцев руки после взрыва петарды, правоохранители начали проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что ребенок был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 4 декабря. Медики передали эту информацию правоохранителям.
"По предварительным данным, травмы ребенок получил в результате взрыва петарды в руке", – сказал источник.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что хабаровские следователи устанавливают обстоятельства смерти школьника, скончавшегося после конфликта с другим учеником. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть"), а также частью 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность").
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