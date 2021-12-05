В Подмосковье начали проверку после травмирования ребенка при взрыве петарды – СМИ

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В подмосковном Одинцове семилетняя девочка попала в больницу с множественными ранами и открытыми переломами пальцев руки после взрыва петарды, правоохранители начали проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что ребенок был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 4 декабря. Медики передали эту информацию правоохранителям.

"По предварительным данным, травмы ребенок получил в результате взрыва петарды в руке", – сказал источник.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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