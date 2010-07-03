Два человека погибли в ДТП на Дмитровском шоссе в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль врезался в отбойник в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Московской области.

Авария произошла около 06:10 на Дмитровском шоссе. Уточняется, что легковой автомобиль марки Lada Granta врезался в отбойник. Жертвами ДТП стали два человека, еще двое пострадали.

В настоящий момент устанавливаются подробности происшествия. На месте ЧП работают сотрудники полиции.

3 декабря в районе 23:00 на 24-м километре Минского шоссе в Одинцовском городском округе произошло ДТП с участием грузовой автомашины с полуприцепом и автобуса.

