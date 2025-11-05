Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 14:38

Происшествия

Число пострадавших в кинотеатре Абакана выросло до 33

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество человек, которые получили травмы глаз после просмотра фильма в кинотеатре Абакана, увеличилось до 33. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, что среди 33 пострадавших были 19 несовершеннолетних. Всего в зале находились 70 человек.

Следователи планируют провести экспертизы, которые выявят тяжесть вреда здоровью, причиненного пострадавшим.

Несколько посетителей кинотеатра в Абакане получили ожог глаз из-за включенной бактерицидной лампы во время просмотра фильма в малом зале. Инцидент произошел 3 ноября. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, им назначено амбулаторное лечение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В региональном Минздраве уточнили, что каких-либо серьезных последствий для здоровья людей нет.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика