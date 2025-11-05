15 человек получили ожог глаз после киносеанса в Абакане

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Следователи возбудили уголовное дело после того, как несколько посетителей кинотеатра в Абакане получили ожог глаз, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 3 ноября в малом зале кинотеатра на улице Т. Шевченко часть кинозрителей, включая несовершеннолетних, получили ожоги глаз из-за включенной бактерицидной лампы. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Следователи планируют допросить потерпевших, а также назначить экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью. В настоящее время правоохранители проводят иные действия для установления обстоятельств инцидента.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК сообщает, что ожоги получили 15 посетителей, включая 8 несовершеннолетних.

При этом, по данным издания "Абакан 24", всего пострадали 32 человека, включая 20 детей. В региональном Минздраве уточнили, что пациентам уже оказали необходимую помощь и каких-либо серьезных последствий для их здоровья нет.



Ранее в кафе "Бэлла Донна" в Калининграде отравились 14 детей. У заболевших выявили норовирусную инфекцию. Деятельность кафе временно приостановлена, также возбуждено уголовное дело. Позже лабораторные исследования выявили наличие здесь кишечной палочки и стафилококка.

Кроме того, Роспотребнадзор обнаружил в заведении многочисленные нарушения, включая неудовлетворительное санитарное состояние помещений, хранение и реализацию просроченной продукции, нарушение технологических процессов, а также допуск к работе сотрудников без медкнижек.

