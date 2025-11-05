Подозреваемый в убийстве финалистки конкурса "Миссис Бурятии" покончил с собой

Фото: телеграм-канал "360 ЧП"

Экс-полицейский, который проходил подозреваемым по делу об убийстве финалистки конкурса "Миссис Бурятии" и ее знакомого, покончил с собой, передает региональное Следственное управление СК РФ.

По информации следствия, подозреваемый в убийстве пропавших в апреле 2024 года Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева уехал вместе с семьей в США после начала СВО. Тем не менее из-за сложностей в адаптации они вернулись в Россию, потеряв при этом значительную часть сбережений. В семье были сложности финансового характера, что создавало напряженную обстановку. Отмечается, что эти обстоятельства способствовали усугублению состояния злоумышленника в момент совершения преступлений.

После убийства в ночь с 12 на 13 апреля 2024 года подозреваемый взял у своего знакомого автомобиль, на котором вывез тела Буиновой и Норбоева. В дальнейшем злоумышленник отслеживал ход расследования, который освещался в СМИ, и испугался, что его знакомый догадается о его причастности к преступлению и расскажет правоохранительным органам о факте передачи машины.

В результате с 19 на 20 апреля, находясь в доме знакомого, злоумышленник выстрелил в него несколько раз. Однако осознавая, что в автомобиле и у него дома могут оставаться следы преступления, значимые для уголовного дела, подозреваемый сжег машину и недвижимость.

По словам следователя 1-го отдела по расследованию особо важных дел Марии Михалевской, в этот момент в дом зашли двое знакомых убитого, которые увидели тело и самого подозреваемого. Тот стал угрожать им убийством, однако людям удалось сбежать.

Злоумышленник запаниковал и попытался покончить с собой, позже он скончался в больнице. Покойный обвиняется по статьям "Убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление", "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", "Разбой, совершенный в особо крупном размере, с применением насилия", "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба" и "Угроза убийством".

Отмечается, что подозреваемый ранее не был знаком с убитыми, а преступление было совершено с целью разбоя. Он похитил у погибших телефоны, ювелирные изделия, деньги и другие ценности.

Буинова и Норбоев пропали 11 апреля 2024 года. Вечером они вместе уехали в неизвестном направлении, а позже в полицию поступили заявления об их пропаже. В разных местах Улан-Удэ и пригороде находили их вещи, также был обнаружен автомобиль Буиновой.

Тела нашли в марте 2025 года в гаражном массиве в поселке Аэропорт. Они находились на глубине около 2 метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка.

