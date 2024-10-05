Суд в Москве продлил арест имущества фабрики Roshen в Липецке

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Суд в Москве продлил до декабря 2024 года арест имущества липецкой кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко, в рамках расследования дела о мошенничестве с НДС. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

"Суд постановил продлить срок наложения ареста на имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО "Липецкая кондитерская фабрика Roshen на срок до 13 декабря 2024 года, с сохранением установленных ранее запретов", – указано в сообщении.

В рамках обеспечительного ареста остались складское помещение, здание подсобного корпуса, а также несколько цехов и земельных участков. По данным следствия, в случае отмены ареста данная недвижимость может быть скрыта с помощью фиктивных сделок.

Ранее Росфинмониторинг включил объединение, в которое входят экс-президент Украины Петр Порошенко и его сын, в реестр экстремистских и террористических. После этого организация лишилась возможности взаимодействовать со СМИ, публиковать сведения в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, не связанными с уплатой налогов, зарплат и возмещения ущерба.