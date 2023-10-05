Число погибших при ударе БПЛА в сирийском Хомсе увеличилось до 80

Фото: Syrian Civil Defense White Helmets via AP

Количество жертв удара беспилотника по военному училищу в сирийском Хомсе достигло 80, сообщает телеканал Al Ikhbaria со ссылкой на министра здравоохранения Сирии Хасана аль-Габаша.

"Жертвами террористического нападения во время церемонии выпуска курсантов из военного училища в Хомсе стали 80 человек, в том числе 6 детей и 6 женщин", – заявил он.

Министр уточнил, что еще 240 человек ранены.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

5 октября террористы с помощью беспилотника нанесли удар по военному училищу в городе Хомс на западе Сирии. Изначально сообщалось о четырех погибших и десятках раненых.

Отмечалось, что атака была предпринята во время завершения церемонии выпуска курсантов. Она, по имеющимся данным, была приурочена к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года, так называемой Войны Судного дня.

