05 октября, 21:21Происшествия
Число погибших при ударе БПЛА в сирийском Хомсе увеличилось до 80
Фото: Syrian Civil Defense White Helmets via AP
Количество жертв удара беспилотника по военному училищу в сирийском Хомсе достигло 80, сообщает телеканал Al Ikhbaria со ссылкой на министра здравоохранения Сирии Хасана аль-Габаша.
"Жертвами террористического нападения во время церемонии выпуска курсантов из военного училища в Хомсе стали 80 человек, в том числе 6 детей и 6 женщин", – заявил он.
Министр уточнил, что еще 240 человек ранены.
Ранее сообщалось об 11 погибших.
5 октября террористы с помощью беспилотника нанесли удар по военному училищу в городе Хомс на западе Сирии. Изначально сообщалось о четырех погибших и десятках раненых.
Отмечалось, что атака была предпринята во время завершения церемонии выпуска курсантов. Она, по имеющимся данным, была приурочена к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года, так называемой Войны Судного дня.
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