Четыре сирийских военных погибли при ударе беспилотника по училищу в Хомсе

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Минимум четыре сирийских военных погибли при ударе беспилотника террористов по военному училищу в городе Хомс. Об этом сообщает Аl Hadath со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что атаку предприняли во время окончания церемонии выпуска курсантов, десятки человек получили ранения.

По данным Syria TV, погибшие и раненые есть среди курсантов и офицеров, но конкретные цифры не приводятся.

В августе Россия заявила, что обеспокоена информацией об активной подготовке террористов-смертников к терактам против объектов и патрулей ВС РФ в Сирии. Контр-адмирал Вадим Кулить призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.

До этого контр-адмирал Олег Гуринов сообщил о фиксировании 9 полетов беспилотных летательных аппаратов над Идлибской зоной деэскалации. В этой же зоне произошло пять обстрелов позиций правительственных сил со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена на территории РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена на территории РФ), добавил он.

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