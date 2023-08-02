РФ выразила обеспокоенность из-за возможных терактов на объектах ВС РФ в Сирии

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Россия обеспокоена информацией об активной подготовке террористов-смертников к терактам против объектов и патрулей ВС РФ в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирала Вадима Кулитя.

"Российская сторона крайне обеспокоена информацией, свидетельствующей об активной подготовке террористической группировкой Джебхат Ан-Нусра (запрещена на территории РФ) террористов-смертников, в задачу которой входит осуществление терактов против объектов и патрулей Вооруженных Сил Российской Федерации и Сирийской Арабской армии", – заявил Кулить.

Контр-адмирал подчеркнул, что ВС РФ примут решительные меры против готовящих теракты боевиков. Он также призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.

Ранее контр-адмирал Олег Гуринов заявил о фиксировании 9 полетов беспилотных летательных аппаратов над Идлибской зоной деэскалации. В этой же зоне произошло пять обстрелов позиций правительственных сил со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена на территории РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена на территории РФ), добавил он.

По словам Гуринова, ЦПВС обратился к командирам незаконных вооруженных формирований с призывом прекратить провокации и пойти по пути мирного урегулирования ситуации в подконтрольным им районам.

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