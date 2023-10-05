05 октября, 16:12Происшествия
Число жертв удара БПЛА в сирийском Хомсе увеличилось до 11
Фото: 123RF/julescosta
До 11 человек увеличилось количество погибших в результате удара беспилотника по военному училищу в сирийском Хомсе. Об этом сообщает телеканал Аl Hadath, который ранее говорил о 54 погибших.
Известно, что в момент атаки в училище находился глава Минобороны Сирии Али Махмуд Аббас. При этом СМИ не уточняет его судьбу.
Между тем телеканал Al Ekhbaryia уточнил, что большинство погибших и пострадавших при ударе – родственники военных, которых пригласили на церемонию выпуска курсантов.
Ранее в четверг, 5 октября, террористы с помощью беспилотника нанесли удар по военному училищу в городе Хомс на западе Сирии. Изначально сообщалось о четырех погибших и десятках раненых.
Отмечалось, что атака была предпринята во время завершения церемонии выпуска курсантов. Она, по имеющимся данным, была приурочена к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года, так называемой Войны Судного дня.
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