Число жертв удара БПЛА в сирийском Хомсе увеличилось до 11

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До 11 человек увеличилось количество погибших в результате удара беспилотника по военному училищу в сирийском Хомсе. Об этом сообщает телеканал Аl Hadath, который ранее говорил о 54 погибших.

Известно, что в момент атаки в училище находился глава Минобороны Сирии Али Махмуд Аббас. При этом СМИ не уточняет его судьбу.

Между тем телеканал Al Ekhbaryia уточнил, что большинство погибших и пострадавших при ударе – родственники военных, которых пригласили на церемонию выпуска курсантов.

Ранее в четверг, 5 октября, террористы с помощью беспилотника нанесли удар по военному училищу в городе Хомс на западе Сирии. Изначально сообщалось о четырех погибших и десятках раненых.

Отмечалось, что атака была предпринята во время завершения церемонии выпуска курсантов. Она, по имеющимся данным, была приурочена к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года, так называемой Войны Судного дня.

