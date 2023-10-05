05 октября, 18:41Происшествия
Воздушную тревогу объявляли в Севастополе
Фото: 123RF/bloodua
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он.
Жителей призвали плотно закрыть окна, отключить электричество, а также перекрыть газ и воду.
В телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города уточнялось, что на время тревоги не будет ходить морской и наземный транспорт.
Спустя час Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги. Горожанам разрешили покинуть укрытия, работа транспорта была возобновлена.
До этого воздушную тревогу объявляли в Севастополе вечером 3 октября. Немногим позже предупреждение о воздушной тревоге было отменено.
22 сентября Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что осколок упал возле Театра Луначарского. Глава региона призвал при обнаружении таких элементов не подходить к ним и звонить по номеру 112.
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