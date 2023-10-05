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Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он.

Жителей призвали плотно закрыть окна, отключить электричество, а также перекрыть газ и воду.

В телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города уточнялось, что на время тревоги не будет ходить морской и наземный транспорт.

Спустя час Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги. Горожанам разрешили покинуть укрытия, работа транспорта была возобновлена.

До этого воздушную тревогу объявляли в Севастополе вечером 3 октября. Немногим позже предупреждение о воздушной тревоге было отменено.

22 сентября Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что осколок упал возле Театра Луначарского. Глава региона призвал при обнаружении таких элементов не подходить к ним и звонить по номеру 112.

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