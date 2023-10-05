05 октября, 08:09Происшествия
ВСУ обстреляли поселок Суземка под Брянском
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по поселку Суземка в Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы обстреляли поселок Суземка. Пострадавших нет", – сообщил он.
Удары снарядами привели к нарушению электроснабжения в населенном пункте. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
До этого в небе над Брянской областью сбили беспилотник. Украинский дрон обнаружила и ликвидировала система противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений не было.
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