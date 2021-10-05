Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения двух школьниц в Перми

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения мужчиной двух школьниц в Перми. Об этом говорится на сайте СК.

"Глава ведомства поручил и. о. руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Анащенко Дмитрию Сергеевичу возбудить уголовное дело по факту избиения двух несовершеннолетних в городе Перми", – говорится в сообщении.

Накануне в Сети появилось видео, на котором мужчина у подъезда ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью девочку и ее подругу. Сообщалось, что все произошло у жилого дома на Серебряном проезде в Перми.

Следователи уже установили личность мужчины.

Ранее полиция организовала проверку информации об избиении девочки сверстницей.