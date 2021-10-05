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Происшествия

15:29

Молодые люди приготовили шашлыки в недостроенном метро в Омске

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал Mash Siberia

Прокуратура Омской области начала проверку после того, как молодые люди пробрались в недостроенное метро. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Четверо молодых людей проплыли примерно 400 метров на надувных лодках и пожарили шашлыки в подземке.

"Проверка проводится с привлечением специалистов Сибирского управления Ростехнадзора", – говорится в сообщении.

Ведомство также проверит, был ли надлежащим образом законсервирован метрополитен. За это отвечает Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений.

Ранее полицейские проверяли информацию о мужчине, который угрожал молотком детям в Екатеринбурге. Таким способом он защищал своего ребенка от сверстников.

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