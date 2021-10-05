Генпрокуратура РФ готовит запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова

12:17
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Генпрокуратура РФ готовит запрос о выдаче бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, задержанного в Черногории 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Генеральной прокуратурой РФ осуществляется взаимодействие с компетентными органами Черногории", – говорится в сообщении.
Исмаилова задержали в Подгорице 1 октября на основании ордера на розыск, который выдала Россия. Решение об аресте предпринимателя обжаловали местные адвокаты. Сам он попросил власти Черногории предоставить ему политическое убежище. Суд рассмотрит его заявление 12 ноября.
По данным российских следователей, предприниматель совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом организовал убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году на Новорижском шоссе. Непосредственным исполнителем выступил Мехман Керимов, который расстрелял последних из пистолета, подъехав к ним на автомобиле.
В настоящее время Керимов, осужденный на 13 лет колонии строгого режима, а также Рафик и Тельман Исмаиловы находятся под арестом, их брат Вагиф объявлен в международный розыск.
Тельман Исмаилов просил политического убежища в Черногории – СМИ
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