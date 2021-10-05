Прокуратура взяла на контроль дело о гибели женщины и ребенка при пожаре на юге Москвы

10:18
Фото: Москва 24
Столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели женщины и малолетнего ребенка при пожаре в квартире в районе Чертаново Северное на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности")" – говорится в сообщении.
По данным СК РФ по городу, в результате случившегося погибли женщина 1980 года рождения и ее дочь. Еще одна девочка 2017 года рождения и пожилая женщина были госпитализированы.
Пожар произошел в ночь на 5 октября в квартире жилого дома по адресу Сумской проезд, дом 17, корпус 2. Из подъезда дома удалось эвакуировать 30 человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
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