Прокуратура взяла на контроль дело о гибели женщины и ребенка при пожаре на юге Москвы

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Столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели женщины и малолетнего ребенка при пожаре в квартире в районе Чертаново Северное на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности")" – говорится в сообщении.

По данным СК РФ по городу, в результате случившегося погибли женщина 1980 года рождения и ее дочь. Еще одна девочка 2017 года рождения и пожилая женщина были госпитализированы.

Пожар произошел в ночь на 5 октября в квартире жилого дома по адресу Сумской проезд, дом 17, корпус 2. Из подъезда дома удалось эвакуировать 30 человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

