Шесть машин столкнулись на ТТК

На ТТК сформировался затор из-за ДТП

ДТП с участием шести автомобилей случилось на ТТК после пересечения с Звенигородским шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

Авария случилась на внешней стороне дороги.

"На месте работают оперативные службы", – сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Движение на участке осуществляется на одной полосе из четырех. В ведомстве посоветовали водителям искать альтернативные пути для проезда.

Ранее на МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей. В районе ДТП были временно перекрыты три полосы, для проезда оставались доступны две.

Как стало известно позже, на участке произошло столкновение восьми автомобилей. ДТП случилось по вине заказного частного автобуса, у которого отказали тормоза.