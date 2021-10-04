На внутренней стороне МКАД у Троекуровского проезда восстановили движение после ДТП

Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"

На внутренней стороне МКАД у Троекуровского проезда восстановили движение после аварии. Об этом говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено. ДТП произошло по вине заказного частного автобуса 2008 года, у которого отказали тормоза. Пострадавших в ДТП нет", – говорится в сообщении.

Ранее в Дептрансе сообщили, что авария на МКАД произошла с участием не менее пяти автомобилей. В районе аварии были временно перекрыты три полосы, для проезда были доступны две. Позже стало известно, что произошло столкновение восьми автомобилей.