На внутренней стороне МКАД у Троекуровского проезда восстановили движение после ДТП

04 октября, 22:34
Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"
На внутренней стороне МКАД у Троекуровского проезда восстановили движение после аварии. Об этом говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Движение восстановлено. ДТП произошло по вине заказного частного автобуса 2008 года, у которого отказали тормоза. Пострадавших в ДТП нет", – говорится в сообщении.
Ранее в Дептрансе сообщили, что авария на МКАД произошла с участием не менее пяти автомобилей. В районе аварии были временно перекрыты три полосы, для проезда были доступны две. Позже стало известно, что произошло столкновение восьми автомобилей.
На МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей
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