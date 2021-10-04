Крупная авария произошла на МКАД

20:25 (обновлено 04.10.2021 20:46)
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Авария с участием не менее пяти автомобилей произошла на внутренней стороне 53-го километра МКАД перед съездом на Троекуровский проезд. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
При этом в ГИБДД сообщили Агентству "Москва", что участниками аварии стали восемь автомобилей.
На месте случившегося работают оперативные службы города. Водителей предупредили, что по трем полосам перекрыто движение, для проезда доступны две полосы.
Ранее сообщалось, что более 10 человек, в том числе пятилетний ребенок, пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае.
ДТП произошло на 19-м километре автодороги Хабаровск – село Лидога – поселок Ванино – Комсомольск-на-Амуре в ночь на воскресенье, 3 октября. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором, предположительно, находились 30 человек, не справился с управлением и съехал в кювет.
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