В ГИБДД назвали предварительную причину крупного ДТП на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Крупная авария произошла на МКАД после того, как у одной из машин отказали тормоза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

"На 52-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение восьми единиц транспорта. Со слов водителя, предполагаемого виновника ДТП, у него отказали тормоза, в результате чего он совершил столкновение с попутно двигающимися автомобилями", – говорится в сообщении.

Аварию уже оформляют сотрудники ДПС. Также для проверки исправности тормозной системы автомобиля предполагаемого виновника аварии на место ДТП вызван инспектор технического надзора ГИБДД. Пострадавших нет.

Ранее в Дептрансе сообщили, что авария на МКАД произошла с участием не менее пяти автомобилей. В районе аварии временно перекрыты три полосы, для проезда доступны две.