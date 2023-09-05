Состояние пострадавшего в Батайске участника СВО ухудшилось

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Состояние участника СВО, пострадавшего в результате нападения в ростовском Батайске, ухудшилось. Об этом RT рассказал его брат.

По его словам, кровь у родственника стала гуще, обезболивающие ему не помогают, он даже голову поднять не может.

"Похоже на заражение крови. Состояние шоковое прошло, уколы не работают, что делать – не знаем", – сказал он.

Ночью 3 сентября в полицию Батайска поступило сообщение о том, что в парке имени Ленина, около кафе "Клевер", неизвестный 12 раз выстрелил в человека из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшим оказался ветеран спецоперации на Украине.

Позже стало известно, что 28-летний Вячеслав приехал в парк с девушкой и другом из Крыма, чтобы попить кофе. Там к ним подошли незнакомцы, один из которых начал оскорблять мужчину из-за участия в СВО, а после его повалили с ног и открыли по нему стрельбу из травматического пистолета.

После нападения на участника спецоперации было возбуждено уголовное дело. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в данный момент проводятся следственные действия. Виновные должны обязательно ответить по закону, отметил глава региона.