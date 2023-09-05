05 сентября, 09:52Происшествия
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Крымом – Минобороны РФ
Фото: министерство обороны Российской Федерации
Утром дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что 5 сентября была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский дрон в Тверской области.
По словам мэра, беспилотник летел в сторону Москвы. Он заявлял, что БПЛА был уничтожен в районе Завидово. Пострадавших и разрушений не выявили.
Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами
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