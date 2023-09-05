Средства ПВО уничтожили беспилотник над Крымом – Минобороны РФ

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Утром дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что 5 сентября была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории России.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский дрон в Тверской области.

По словам мэра, беспилотник летел в сторону Москвы. Он заявлял, что БПЛА был уничтожен в районе Завидово. Пострадавших и разрушений не выявили.

Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами