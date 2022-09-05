В Москве задержали экс-бойца ММА Ойкина – СМИ

Фото: телеграм-канал "112"

В Москве по подозрению в хулиганстве задержали бывшего бойца ММА Илью Ойкина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

На видео, которое оказалось в распоряжении телеканала, видно, как спортсмен разгуливает с пистолетом в руках. Инцидент произошел на улице Академика Королева.

Очевидцы вызвали полицию. Утверждается, что Ойкин, который в этот момент был пьян, не оказал сопротивления и поехал с правоохранителями в отдел. По факту случившегося в настоящее время проводится проверка.

Ранее в Ижевске двое сотрудников полиции получили ранения при попытке остановить мужчину, пытавшегося поджечь отдел полиции. После предупредительных выстрелов правоохранители применили табельное оружие. Сам мужчина также был ранен.

