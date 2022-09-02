Брат бойца ММА Тарасова рассказал, как стал жертвой нападения с фаллоимитатором

Фото: телеграм-канал KORNEY TARASOV MMA

Брат известного бойца ММА Артема Тарасова Корней рассказал, что на него напали на улице и избили фаллоимитатором в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, утром перед случившимся он поехал на тренировку. Тарасов предположил, что нападавшие ждали его с 10:00, а вернулся он около 12:00. Когда он поднимался к парадной, то из белой машины выбежали пять человек с криками: "Стоять".

Тарасов отметил, что злоумышленники передали ему "привет от Димаса".

Он рассказал, что не мог ничего сделать один против пятерых, поэтому звал на помощь. Женщина, которая стала очевидцем произошедшего, пригрозила вызвать полицию, после чего злоумышленники убежали.

Однако на следующий день, сказал пострадавший, они стали присылать угрозы с избиением его и родных с засекреченного номера. Брат пострадавшего Артем выложил соответствующее видео в свой телеграм-канал. На записи видно, как к мужчине подошли несколько человек, которые начали размахивать фаллоимитатором и оскорблять его. Боец ММА обвинил в произошедшем рэпера D. Masta.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину на юго-востоке Москвы. По данным управления, злоумышленник зашел за потерпевшей в дом на Волгоградском проспекте. В лифте он начал угрожать ей ножом, выхватил мобильный телефон и попытался скрыться, выбежав из подъезда. Женщина же побежала за ним и вернула смартфон в ходе борьбы.

