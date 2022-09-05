Полиция изучит видео с дракой из-за нацистского приветствия в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители организовали проверку после появления в Сети видеозаписи с дракой в Москве. Об этом со ссылкой на столичное управление МВД сообщает "Лента.ру".

Ранее в одном из телеграм-каналов появились кадры, на которых к двум молодым людям подходит группа мужчин. Один из них громко выясняет, кто из юношей выкрикнул нацистское приветствие. После этого мужчина бросается на оппонентов с кулаками, затем к нему подключаются остальные.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки действиям всех участников драки будет дана правовая оценка и принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что правоохранители организовали проверку после появления в Сети видео драки у столичного гей-клуба. На кадрах переодетые в женскую одежду мужчины дерутся с агрессивно настроенными молодыми людьми. Как отмечали очевидцы происшествия, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.