Возбуждены дела о незаконном ремонте грузовых вагонов на 20 млн рублей

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Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам коммерческого подкупа при ремонте грузовых вагонов в нескольких вагоноремонтных депо, сообщила Агентству "Москва" помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По ее словам, на данный момент фигурантами дел являются 18 человек.

"Следствие продолжает сбор доказательственной базы, а также выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых", – сообщила Марковская.

Как полагает следствие, в период с 2015 по 2018 годы сотрудники и руководство ООО "Модум-транс" систематически получали деньги незаконным путем за ремонт грузовых вагонов в вагоноремонтных депо АО "ВРК-1", АО "ВРК-2" и АО "ВРК-3", а также других организаций, которые выполняют плановый ремонт грузовых вагонов.

В общей сложности фигуранты дела получили более 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что заместитель главного бухгалтера одного из столичных магазинов обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что 51-летняя кассир торговой точки похитила из кассы 6,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Подозреваемую задержали, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

