Прогулочный катер из Финляндии незаконно пересек границу с Россией

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Финляндия организовала расследование из-за прогулочного катера, незаконно пересекшего морскую границу с Россией. Об этом сообщила пресс-служба погранохраны страны.

По ее данным, инцидент произошел в Виролахти 27 июля. Прогулочный катер после незаконного пересечения границы вернулся обратно.

При этом случившееся расследуется как преступление, связанное с нарушением госграницы, указало ведомство. Нарушение было сразу установлено.

Ранее СМИ сообщили, что жители города Лаппеэнранта, расположенного недалеко от границы с Россией, смогли поймать радио. Обычно в приграничном районе Финляндии доступно только "Дорожное радио", но в тот раз можно было также послушать "Радио Монте Карло", радио "Мир", Like FM и другие. Представитель фирмы Digita Яни Саари объяснил, что причиной для этого послужила высокая жара.

Тем временем Европарламент согласился с решением Еврокомисии, которая разрешила Финляндии закрыть границу с Россией. Как отметил глава отдела коммуникаций Алессио Инкорвайя, такая мера обосновывается исключительными обстоятельствами.

