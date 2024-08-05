05 августа, 09:41Происшествия
ФСБ задержала агента спецслужб Украины, планировавшего теракт в Запорожской области
Фото: depositphotos/Grigorenko
Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, планировавшего совершить теракт в Запорожской области по заданию украинских спецслужб, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
Задержан местный житель, который с помощью Telegram и Threema собирал и передавал Киеву сведения в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области.
В итоге по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины злоумышленник попытался совершить теракт путем закладки самодельного взрывного устройства.
29 июля в ДНР задержали мужчину, который по указу ГУР Минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ. Спецслужбы нашли тайник с самодельным взрывным устройством, в котором содержится примерно 800 граммов тротила.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Сотрудники УФСБ по ДНР добавили, что задержанный дал признательные показания и рассказал подробности работы на украинскую сторону.
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