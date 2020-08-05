Муэдзин умер от сердечного приступа в мечети Айя-София

19:35
Фото: ТАСС/Yasin Akgul/AP
В Стамбуле муэдзин Осман Аслан скончался от сердечного приступа в мечети Айя-София. Мужчина умер в воскресенье, 2 августа, спустя несколько дней после того, как собор Святой Софии был преобразован из музея в мечеть, сообщают "Дни.ру".
Администрация губернатора Стамбула подтвердила, что муэдзин скончался в мечети, уточнив, что это произошло во время исполнения волонтерских обязанностей экскурсовода в мечети.
Указ о превращении объекта в мечеть подписал президент Турции Реджеп Эрдоган после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка.
Собор находится в историческом центре Стамбула, районе Султанахмет. В 1453 году после захвата Константинополя османами был обращен в мечеть. В 1934 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк наделил его статусом музея. 1985 году Софийский собор включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Путин обсудил с Эрдоганом изменение статуса собора Святой Софии
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