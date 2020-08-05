Задержан подозреваемый в смертельном нападении в московском метро в 2009 году

18:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины в 2009 году, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.
По версии следствия, мужчина в ходе конфликта в поезде московского метро нанес оппоненту удар ножом в область живота, после чего скрылся. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.
Местонахождение подозреваемого 1983 года рождения удалось установить, после чего он был задержан и доставлен в Москву для проведения следственных действий.
В ближайшее время следствие намерено просить суд об аресте фигуранта дела.
Ранее мужчина получил ножевое ранение в ходе конфликта в автобусе на Севастопольском проспекте. Пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас он находится в коме.
Полиция нашла подозреваемого, им оказался 64-летний житель Москвы. Ему выдали подписку о невыезде. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: