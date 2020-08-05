Задержан подозреваемый в смертельном нападении в московском метро в 2009 году

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Задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины в 2009 году, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, мужчина в ходе конфликта в поезде московского метро нанес оппоненту удар ножом в область живота, после чего скрылся. Потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.

Местонахождение подозреваемого 1983 года рождения удалось установить, после чего он был задержан и доставлен в Москву для проведения следственных действий.

В ближайшее время следствие намерено просить суд об аресте фигуранта дела.

Ранее мужчина получил ножевое ранение в ходе конфликта в автобусе на Севастопольском проспекте. Пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас он находится в коме.

Полиция нашла подозреваемого, им оказался 64-летний житель Москвы. Ему выдали подписку о невыезде. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.