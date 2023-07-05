Адвокатская палата запросит главу СК о возбуждении дела о нападении на Милашину и Немова

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Федеральная палата адвокатов России (ФПА) запросит руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, возбуждено ли уголовное дело по факту нападения в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФПА.

"С учетом отсутствия информации о возбуждении уголовного дела и о ходе его расследования на официальных сайтах Следственного комитета России и Чеченской Республики, Совет считает необходимым поручить президенту ФПА РФ еще раз обратиться с запросом к председателю СК РФ о предоставлении официальной информации о возбуждении уголовного дела и об информировании о ходе его расследования", – говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному вопросу Советом ФПА было проведено экстренное заседание. Кроме того, президент палаты Светлана Володина ранее уже обращалась по этой теме в СК, к генеральному прокурору РФ, а также в администрацию президента.

На Милашину и Немова напали 4 июля в момент, когда они ехали в такси по Грозному. Туда они прибыли на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой. Позже стало известно, что женщину осудили на пять с половиной лет колонии по делу о мошенничестве и нападении на сотрудника полиции.

Журналистка, описывая нападение, сообщила, что сначала злоумышленники вызволили из машины таксиста, а Немова затащили в овраг и начали избивать. Милашину облили зеленкой и обрили.

Спустя несколько часов после госпитализации в Минздраве Северной Осетии заявили, что состояние пострадавших оценивается как средне-тяжелое. При этом угрозы для жизни Милашиной и Немова нет, добавили там. Сейчас Милашина и Немов находятся в Боткинской больнице в Москве.

Пострадавших в Чечне Милашину и Немова планируют доставить чартером в Москву