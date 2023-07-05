Тела двух погибших обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В квартире жилого дома на Ленинском проспекте юго-западе Москвы обнаружили тела двух погибших. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах города.

"После вскрытия входной двери в квартиру жилого дома на Ленинском проспекте найдены тела двух погибших", – рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что сообщений о пожаре по данному адресу не поступало. По предварительной версии, смерть людей имеет криминальный подтекст.

Личности погибших и причины их смерти устанавливаются.

До этого в овраге на северо-западе Москвы было найдено тело пожилой женщины. Специалисты установили, что погибшей оказалась пенсионерка 1937 года рождения. Она, по заявлению родственников, с середины июня находилась в розыске.

