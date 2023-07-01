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Труп пожилой женщины обнаружили в овраге на северо-западе Москвы, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"Сегодня утром в овраге на улице Окружная в столичном районе Южное Тушино обнаружено тело пожилой женщины 1937 года рождения", – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что по факту происшествия проведут судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой установят точную причину смерти женщины.

По предварительным данным прокуратуры, женщина пропала еще в середине июня. По заявление ее родственников она находилась в розыске.

В настоящее время Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ЧП. Принятие по процессуального решения также находится на контроле столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что обожженная голова выкатилась под ноги жителю города Сертолово в Ленинградской области во время прогулки с собакой. В пакете недалеко от головы были другие части расчлененного тела.

Отмечается, что останки отправили на экспертизу. Специалисты устанавливают личность погибшего.