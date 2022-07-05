Мошенник украл у бизнесмена более 34 миллионов рублей в ресторане на Новом Арбате – СМИ

11:25
Фото: depositphotos/LUNNO
Мошенник обманул московского предпринимателя в ресторане на Новом Арбате более чем на 34 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.
Отмечается, что злоумышленник пообещал бизнесмену выполнить ремонтные работы в его квартире и загородном доме.
"После получения денег злоумышленник распорядился указанными средствами по своему усмотрению и скрылся. Материальный ущерб от действий преступника составил 34 миллиона 122 тысячи 200 рублей", – рассказал источник.
Местонахождение мошенника пока не установлено, однако правоохранители делают все, чтобы его найти. Против него уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих инвестиции от Сбербанка. Для этого злоумышленники используют рассылку в интернете. В письмах, гарантирующих хороший доход, содержится набор цифр и файл в формате pdf со ссылкой на сайт.
На главной странице сайта размещен логотип Сбера, рекламный ролик проекта "Сбербанк Инвест" и предложение пройти тест, чтобы получить доступ к платформе.
Отправляя свои данные через сайт, пользователь якобы получает доступ к инвестиционной платформе с персональным экспертом, который начинает убеждать вложить деньги под "особо выгодные" предложения.
Клиенты банков РФ смогут ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: