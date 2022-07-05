Мошенник украл у бизнесмена более 34 миллионов рублей в ресторане на Новом Арбате – СМИ

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Мошенник обманул московского предпринимателя в ресторане на Новом Арбате более чем на 34 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что злоумышленник пообещал бизнесмену выполнить ремонтные работы в его квартире и загородном доме.

"После получения денег злоумышленник распорядился указанными средствами по своему усмотрению и скрылся. Материальный ущерб от действий преступника составил 34 миллиона 122 тысячи 200 рублей", – рассказал источник.

Местонахождение мошенника пока не установлено, однако правоохранители делают все, чтобы его найти. Против него уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих инвестиции от Сбербанка. Для этого злоумышленники используют рассылку в интернете. В письмах, гарантирующих хороший доход, содержится набор цифр и файл в формате pdf со ссылкой на сайт.

На главной странице сайта размещен логотип Сбера, рекламный ролик проекта "Сбербанк Инвест" и предложение пройти тест, чтобы получить доступ к платформе.

Отправляя свои данные через сайт, пользователь якобы получает доступ к инвестиционной платформе с персональным экспертом, который начинает убеждать вложить деньги под "особо выгодные" предложения.