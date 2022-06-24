Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками военкоматов

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Руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Мария Наместникова предупредила, что мошенники начали использовать новые схемы обмана, в числе которых звонки от якобы сотрудников военкомата, сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, мошенники звонят родным призывников и угрожают отправкой их на Украину в случае отказа перевести средства.

Кроме того, уточнила специалист, после начала спецоперации и введения санкций против РФ мошенники стали чаще наживаться на отключении российских кредитных организаций от SWIFT.

Так, они сообщают жертве, что кредитную организацию могут отключить от SWIFT, поэтому средства следует вывести на безопасный счет. В этой мошеннической схеме преступники выигрывают за счет незнания людей об опциях SWIFT.

Наместникова отметила, что в целом в стране с конца февраля число мошеннических звонков уменьшилось, однако в настоящее время их число вновь стало расти.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих инвестиции от Сбербанка. Для этого злоумышленники используют рассылку в интернете. В письмах, гарантирующих хороший доход, содержится набор цифр и файл в формате pdf со ссылкой на сайт.

Отправляя свои данные через сайт, пользователь якобы получает доступ к инвестиционной платформе с персональным экспертом, который начинает убеждать вложить деньги под "особо выгодные" предложения.

