Мужчина на электросамокате сбил женщину в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В центре столицы мужчина на самокате сбил женщину, в результате произошедшего пострадавшая получила травму головы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

"4 июля 2021 года вечером в ОМВД России по району Хамовники поступила телефонограмма из медучреждения о том, что поступила гражданка М., 36 лет, со слов больной, пациентка столкнулась с гражданином на электросамокате", – говорится в сообщении.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану затылочной области головы.

По факту произошедшего проводится проверка.

По данным МВД, с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло на 200%, составив 112. Это данные с января по май 2021 года. За пять месяцев в указанных авариях погибли 2 человека и ранены 119.

