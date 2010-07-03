Секретные документы о химбазе обнаружили в мусорном контейнере в Лондоне

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Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на автостоянке на севере Лондона, сообщает британский таблоид Daily Star.

Среди мусора оказались тысячи страниц с персональными данными, информацией об оборудовании охранников и обязанностей полицейских, патрулирующих периметр лаборатории.

Также в документах был пароль к компьютерным системам. Бумаги относятся к разному времени – от начала 1980-х и до конца 2017 года. Представитель британского Минобороны заявил о начале расследования.

Военно-исследовательский комплекс "Портон-Даун" расположен в 12 километрах от города Солсбери. Лаборатория занималась разработкой и испытаниями химоружия во время Первой мировой войны. Также там велись работы по биологическому оружию.

Деятельность лаборатории засекречена. Известно, что в 2008 году Минобороны выплатило три миллиона фунтов стерлингов 360 ветеранам, пострадавшим при экспериментах с 1949 по 1989 годы.