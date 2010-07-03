Мойщик избил мужчину шваброй недалеко от аэропорта Внуково

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Возле аэропорта Внуково напали на мужчину, сообщает Агентство "Москва".

3 июля в больницу попал неработающий мужчина 1980 года рождения, у которого диагностировали травму глаза, перелом левой глазницы и перелом костей носа.

На следующий день полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался гражданин 1983 года рождения, работающий мойщиком. Выяснилось, что в подземном переходе на улице 2-й Рейсовой он во время ссоры с потерпевшим нанес ему удары шваброй.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. С подозреваемым проводятся следственные действия.