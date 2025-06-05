В Петербурге женщина ушла в ночной клуб, оставив 4 детей без присмотра

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после того, как местная жительница оставила своих четверых детей ради похода в ночной клуб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщение о том, что дети находятся одни в квартире без присмотра взрослых, поступило в полицию от жильцов дома № 18 по 17-й линии в Василеостровском районе. Прибывшие на место правоохранители нашли в одной из квартир дома несовершеннолетних в возрасте 17, 13, 9 лет и 9 месяцев.

Старший из детей имел ограниченные возможности по состоянию здоровья. Подросток рассказал, что его мать ушла вечером в клуб и к утру 4 июня так и не вернулась. Позже женщина все же пришла домой, в настоящий период с ней проводит работу инспектор по делам несовершеннолетних.

"Старших детей забрала бабушка, 9-месячная девочка временно передана в медицинское учреждение. Полиция направила материалы в органы соцопеки для решения вопроса о лишении 40-летней матери родительских прав. Кроме того, полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.

Ранее в одном из жилых домов Казани была найдена 6-летняя девочка, которая проживала в антисанитарных условиях. Соседи уточняли, что никогда не видели ребенка. По их словам, из квартиры, где также проживала женщина, всегда доносился неприятный запах.

Родная тетя девочки уточняла, что мать ребенка не давала ей увидеться с племянницей и не пускала ее в квартиру. Региональная прокуратура уже начала проверку.

