СК займется лишением гражданства семей детей, топтавших флаг в Обнинске

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Следователи занимаются лишением российского гражданства семей, чьи дети осквернили георгиевскую ленту в Обнинске. Об этом ТАСС рассказал министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин.

В начале мая в Обнинске двое мальчиков растоптали флаг с изображением георгиевской ленты, который был установлен на одном из домов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", в рамках которого была организована проверка законности получения гражданства России родителями подростков.

Калугин подчеркнул, что, хоть семьи мальчиков уехали из России, необходимо закончить все юридические процедуры лишения гражданства.

"Они недавние граждане России, и гражданство должно быть прекращено. Сегодня они уехали, а завтра приехали. Наш губернатор по этому поводу совершенно четко высказался – прекращение гражданства, этим занимается региональное управление Следственного комитета", – поделился министр внутренней политики Калужской области.

По его словам, без проведения данной процедуры семьи могут вновь вернуться в другой регион России.

Ранее уроженца Центральной Азии лишили российского гражданства и депортировали за конфликт на межнациональной почве, который произошел в Липецке.

В ФСБ рассказали, что мужчина получил гражданство в марте 2024 года, так как он являлся родителем ребенка, который уже имеет гражданство. В сентябре прошлого года он поругался с жителями Липецка. Во время конфликта мужчина указывал на превосходство ислама над другими религиями, а также публично оскорблял россиян, показывал, что у него есть нож, и угрожал физической расправой.

В результате правоохранительные органы задержали нарушителя и привлекли его к административной ответственности. Также мужчине закрыли въезд в Россию сроком на 50 лет.

