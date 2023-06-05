Отселенные жители белгородского приграничья получат две единоразовые выплаты

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жители приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, получат две единовременные выплаты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Суммы и даты платежей объявят позже. По словам Гладкова, он доложил о текущей ситуации в регионе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Сегодня он подтвердил, что можно говорить о решении – каждому жителю отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты", – заявил губернатор.

Ранее Гладков сообщал о работе ПВО 5 июня в 15:44. По его словам, осколки повредили легковой автомобиль и машину скорой помощи. В ходе произошедшего никто не пострадал, добавил он.

До этого глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщал, что украинские войска нанесли удары по Новой Таволжанке в Белгородской области, выпустив 70 ракет из реактивных систем залпового огня "Град".

На фоне обстрелов населенных пунктов Белгородской области местных жителей, в частности детей, начали эвакуировать. В Ярославскую область отправили 299 несовершеннолетних жителей региона. Они проведут там около двух месяцев, в течение которых посетят экскурсии и других развлекательные мероприятия.



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