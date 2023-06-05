В Москве задержали пятерых пособников телефонных мошенников с Украины

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Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали пятерых человек, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам с Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Задержаны пятеро жителей столичного региона, которые обеспечивали работу специального оборудования для подмены телефонных номеров", – цитируют Волк в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, мошенники приобретали GSM-шлюзы и активировали сим-карты операторов сотовой связи. Так они могли менять номер телефона на российский и соблюдать анонимность при звонке. При блокировке одной из сим-карт злоумышленники меняли ее на новую.

Мошенники обзванивали россиян от лица сотрудников полиции и банков и сообщали, что с их счетов пытаются похитить средства. После этого они предлагали перевести деньги на якобы безопасные счета, которые находились под их контролем.

Квартиры, откуда злоумышленники совершали звонки, располагались в Москве, Дмитрове и Красногорске. В ходе обысков оттуда изъяли сим-карты различных операторов сотовой связи, GSM-шлюзы, модемы, компьютерную технику и другое оборудование.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество").

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что на Украине объявили дополнительный набор в call-центры, вымогающие деньги у россиян. От потенциальных сотрудников требуется звонить по сформированной базе "клиентов", собирать необходимую информацию о них, а также под различными предлогами вымогать у них деньги. По информации издания, людей набирали преимущественно в Днепропетровске и Запорожье.

