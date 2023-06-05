12:40Происшествия
Подросток из Башкирии два дня проходил с пулей в горле
Фото: depositphotos/wedmov
Башкирские врачи достали из горла подростка пулю, сейчас состояние несовершеннолетнего стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
В телеграм-каналах распространилась информация, что в башкирском городе Октябрьском у ученика девятого класса в горле застряла пуля. Ребенок сам смог остановить кровотечение и два дня не говорил о происшествии родителям.
"Проведено оперативное лечение, инородное тело – пуля – удалено. Состояние пациента удовлетворительное, стабильное", – заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что неизвестный начал стрельбу недалеко от заправки на трассе Хабаровск – Владивосток. В результате ЧП были обнаружены повреждения торгового павильона. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования этого инцидента.
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