11 человек отравились яблочным сидром в Димитровграде за три дня

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С 3 по 5 июня в больницы Димитровграда с симптомами отравления обратились 11 человек. Все они пили алкогольные напитки, в том числе яблочный сидр производства Самарской области, сообщается на сайте администрации города.

"Напитки были куплены в разных торговых точках. Полиция возбудила по этим фактам уголовное дело, проводятся следственные действия. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, но, к сожалению, не всех удается спасти", – говорится в сообщении.

Стало известно, что в результате этого шесть человек умерли – пять погибли в больнице, а один скончался дома. Местные власти призвали горожан не употреблять алкоголь до выяснения всех обстоятельств происшествия. Людям, которые приобрели яблочный сидр, рекомендовали не пить его и отнести бутылки в правоохранительные органы.

Уточняется, что у некоторых пострадавших симптомы отравления проявились не сразу, а лишь через день.

О том, что шесть человек скончались от отравления в Ульяновской области, стало известно в понедельник, 5 июня. Они покупали сидр в местных магазинах "Территория пива", куда товар привозили из Красноглинского района Самарской области. Правоохранители завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

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