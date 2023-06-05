Участников предполагаемого госпереворота задержали в Киргизии – СМИ

Фото: телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан"

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии провели массовое задержание участников предполагаемого госпереворота. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, группа неназванных лиц организовала план по захвату власти насильственным путем. В спецслужбах не уточнили, кого конкретно задержали в стране. Кроме того, по этому вопросу правоохранительные органы пока что не дали официальный комментарий.

Ранее Владимир Путин заявил, что поддержка США госпереворота на Украине привела к нынешнему конфликту.

Президент обратил внимание, что сейчас отношения между Москвой и Вашингтоном, от которых зависит мировая безопасность, переживают глубокий кризис. Глава государства подчеркнул, что он произошел из-за принципиально разных подходов к созданию миропорядка.