Пожар произошел на парковке на юге Москвы

05 июня, 23:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Возгорание на площади 100 квадратных метров произошло на автостоянке в московском Царицыне, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по городу.
Сообщение о пожаре на Кантемировской улице, дом 29 поступило в 20:37. Прибыв на место ЧП, пожарные выяснили, что возгорание случилось на минус первом этаже, на парковке.
В ведомстве уточнили, что пожар удалось ликвидировать в 22:20. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в торговых рядах у метро в Котельниках. По данным МЧС, там загорелся торговый павильон. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: