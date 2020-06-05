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Происшествия

11:31

Полиция пресекла незаконную дискотеку на Варшавском шоссе

происшествия город

Фото: скриншот видео ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Столичные полицейские при поддержке спецназа "Гром" пресекли проведение незаконной массовой дискотеки на Варшавском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В ходе отработки оперативной информации полицейскими в арендуемом помещении на Варшавском шоссе было установлено более 50 граждан, присутствовавших на дискотеке", – сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

Он также отметил, что у двоих посетителей вечеринки изъяли наркотические вещества. Против них возбудили уголовные дела о незаконном хранении. Также в помещении нашли два свертка с наркотиком, в отношении их владельца также применены процессуальные действия.

Организатором незаконной дискотеки оказался житель Московской области. В отношении 48 посетителей массового мероприятия были составлены протоколы за нарушение действующих в Москве санитарных норм.

Компании отдыхающих замечены у Патриарших прудов

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